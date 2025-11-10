DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagabend mit Abschlägen

10.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 335,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 335,32 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 334,32 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 336,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 283.464 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 10,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 299,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,82 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 396,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Visa wird am 22.01.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 12,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

