Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 360,99 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 361,13 USD zu. Bei 357,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 193.909 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 366,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 252,74 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 42,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 387,25 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 2,33 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 9,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Visa am 29.07.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

