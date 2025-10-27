Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 348,01 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 348,01 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 349,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,00 USD. Zuletzt wurden via New York 212.884 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 7,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 280,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Visa-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor