Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group legt am Vormittag zu

Das Papier von Vodafone Group konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 0,753 GBP. Die Vodafone Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,754 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,745 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.356.118 Vodafone Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1,320 GBP erreichte der Titel am 21.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vodafone Group-Aktie damit 43,010 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,740 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,714 Prozent könnte die Vodafone Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1,09 GBP an.

Am 16.05.2023 hat Vodafone Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.638,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.388,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vodafone Group veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Vodafone Group-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,089 EUR je Vodafone Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vodafone Group-Aktie

Vodafone-Aktie springt an: Fusionsvereinbarung von Vodafone und Hutchison steht angeblich bevor

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group PLC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group PLC Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group PLC

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com