Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Vodafone Group-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,840 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Vodafone Group-Aktie bei 0,840 GBP. Bei 0,829 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Vodafone Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.330.322 Stück gehandelt.

Am 26.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,321 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,214 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (0,810 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,548 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1,11 GBP für die Vodafone Group-Aktie.

Am 16.05.2023 äußerte sich Vodafone Group zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Vodafone Group mit einem Umsatz von insgesamt 11.638,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.388,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent gesteigert.

Die Vodafone Group-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vodafone Group rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,094 EUR je Aktie belaufen.

