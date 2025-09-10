DAX23.685 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.079 +1,3%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag auf grünem Terrain

11.09.25 16:13 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR zu.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 0,330 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,340 EUR. Bei 0,328 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 368.767 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 103,030 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,182 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.net

