Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag massiv unter Druck

19.08.25 16:09 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 7,6 Prozent auf 0,316 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,32 EUR -0,04 EUR -12,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 7,6 Prozent auf 0,316 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,316 EUR nach. Bei 0,350 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 4.693.680 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,025 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 77,215 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 29.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,71 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.610,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

