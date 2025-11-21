Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 0,318 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:02 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 0,318 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,306 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,322 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 362.681 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,692 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,076 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 318,421 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot