Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 0,324 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:03 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 0,324 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,320 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,326 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 320.853 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 106,790 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Mit einem Kursverlust von 76,543 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

