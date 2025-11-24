Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 0,322 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 0,322 EUR. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,322 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,326 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 75.707 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 108,075 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 76,398 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot