Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag gefragt
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,338 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:58 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,338 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,340 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,326 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 216.647 Aktien.
Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 49,552 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2024 (0,076 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 77,515 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.
Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Keine Analysen gefunden.