Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag gefragt

24.11.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,338 EUR.

Um 11:58 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,338 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,340 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,326 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 216.647 Aktien.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 49,552 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2024 (0,076 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 77,515 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

