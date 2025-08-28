Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 0,348 EUR.

Die Aktie verlor um 16:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,348 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,328 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,348 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 971.677 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,529 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,310 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

