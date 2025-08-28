DAX23.979 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.426 -0,5%Nas21.433 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktie im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Abschlägen

29.08.25 16:10 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 0,348 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,33 EUR -0,01 EUR -4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 16:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,348 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,328 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,348 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 971.677 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,529 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,310 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung