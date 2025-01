Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 87,36 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,9 Prozent auf 87,36 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,18 EUR nach. Mit einem Wert von 89,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.426 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 47,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,41 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,48 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 18.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,32 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysten sehen bei Volkswagen (VW) vz-Aktie Potenzial

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 klettert