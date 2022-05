Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 149,54 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 151,12 EUR. Bei 148,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 582.764 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 39,08 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 131,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,89 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 11.03.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,63 Prozent auf 63.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 67.397,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 04.05.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Chef: Porsche und Audi entwickeln Formel-1-Motoren - VW-Aktie in Rot

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

VW-Aktie zieht an: Standort Kassel wird zentrales Zulieferwerk für E-Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com