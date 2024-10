Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag nach

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 91,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 91,40 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,92 EUR ein. Bei 92,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 385.616 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,70 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,44 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 24,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

