Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 92,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 92,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,86 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,46 EUR. Bisher wurden heute 618.518 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Abschläge von 14,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,34 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,43 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,85 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,04 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

