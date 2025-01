Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 93,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 93,26 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 93,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 409.165 Stück.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,44 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,30 EUR an.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,48 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78,85 Mrd. EUR eingefahren.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

