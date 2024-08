Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 96,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 96,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 96,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.927 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 92,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,80 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,48 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

