Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 94,94 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 94,94 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,10 EUR nach. Bei 97,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 796.279 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 35,45 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 87,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,60 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,53 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,34 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 26,99 EUR fest.

