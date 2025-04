Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Vonovia SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,97 EUR.

Mit einem Kurs von 24,97 EUR zeigte sich die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,11 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 24,92 EUR. Bei 25,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.215 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,21 EUR.

Vonovia SE gewährte am 19.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,40 Mrd. EUR gegenüber 1,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

