Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 25,89 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 25,89 EUR. Die Vonovia SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,79 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.809 Vonovia SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 31,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit einem Kursverlust von 7,18 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2025 aus.

