So entwickelt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Nachmittag

29.09.25 16:11 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Nachmittag

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 26,02 EUR.

Aktien
Vonovia SE
26,18 EUR 0,43 EUR 1,67%
Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,09 EUR. Bei 26,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 561.488 Vonovia SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingefahren

Buy von Berenberg für Vonovia-Aktie

Vonovia-Aktie zieht leicht an: Daniel Riedl verlässt Vorstand

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
