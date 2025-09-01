DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
Kurs der Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Nachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Nachmittag

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 83,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
83,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 83,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 81,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.015 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 12,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

