Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Dienstagmittag nach

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 82,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 82,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 82,00 EUR. Mit einem Wert von 83,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.978 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 51,21 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

