DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Freitagvormittag ins Minus

10.10.25 09:27 Uhr
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Freitagvormittag ins Minus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 88,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,50 EUR -0,90 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 88,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 88,50 EUR. Bei 89,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

