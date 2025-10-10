Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Freitagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 88,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 88,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 88,50 EUR. Bei 89,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

