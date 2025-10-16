Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag freundlich

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 79,80 EUR zu.

Das Papier von Vossloh konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 79,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 80,60 EUR. Mit einem Wert von 77,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.694 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 19,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 49,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 292,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

