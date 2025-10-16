Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Donnerstagmittag ins Plus

Vossloh im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 80,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 80,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 80,30 EUR. Mit einem Wert von 77,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.830 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit Abgaben von 49,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Vossloh-Aktie.

