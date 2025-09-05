DAX23.612 -0,3%ESt505.454 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Freitagmittag an

19.09.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Freitagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 92,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
91,60 EUR -0,20 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 92,80 EUR. Bei 93,30 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.652 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 2,48 Prozent wieder erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,52 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

