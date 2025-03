Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 66,10 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,7 Prozent auf 66,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 66,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,40 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 7.821 Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 38,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,40 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 EUR an.

Vossloh ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,56 EUR je Aktie belaufen.

