RWE-Aktie im Plus: Teile des texanischen Windparks an Greencoat verkauft

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 160 Millionen US-Dollar und soll dem weiteren Wachstum des Ökostrom-Segments dienen, wie das DAX-Unternehmen mitteilte. Das entspreche einem Unternehmenswert von rund 300 Millionen US-Dollar und einem impliziten Unternehmenswert-Multiplikator von 1,4 Millionen US-Dollar pro Megawatt.

Die vier Windparks Stella, Cranell sowie East und West Raymond befinden sich in der Küstenregion von Südtexas, wovon drei Projekte in Betrieb und eines im Bau sind. Der jetzige Deal umfasst eine anteilige installierte Leistung von 207 Megawatt. Der Abschluss der Transaktion in Texas wird im ersten Quartal 2021 erwartet. Danach bleibt RWE Betreiberin aller vier Windparks.

Bereits im Dezember hatte das Unternehmen bereits beschlossen, einen 51-prozentigen Anteil an den vier Windparks an eine Tochtergesellschaft von Algonquin Power & Utilities Corp zu verkaufen. Greencoat, das ein Vermögen von über 8 Milliarden US-Dollar verwaltet, ist an anderen britischen Anlagen von RWE beteiligt. Die Transaktion ändere nichts an der Finanzprognose oder den Investitions- und Wachstumszielen im Bereich Erneuerbare Energien, betonte der RWE-Konzern.

Im XETRA-Geschäft steigt die RWE-Aktie am Mittag um 0,92 Prozent auf 37,39 Euro.

