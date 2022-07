Twitter-Aktie nachbörslich schwächer: Übernahme durch Elon Musk anscheinend ernsthaft in Gefahr

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen in Grün -- Bundesregierung könnte sich mit über 30% an Uniper beteiligen -- Twitter-Übernahme durch Musk wohl ernsthaft gefährdet

Eurowings plant zweistellige Preissteigerungen. Boeing-CEO stellt Zukunft der 737 Max 10 in Frage. Elliott widersetzt sich anscheinend Swedish-Match-Übernahme durch Philip Morris. Bundesregierung trotz Berichten über F-35-Mängel unbesorgt. Stellantis baut Fiat Doblo ab Oktober in Portugal. Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen. Berkshire Hathaway baut Beteiligung an Occidental Petroleum weiter aus.