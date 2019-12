Amazon-Aktie: "Rekordverdächtige" Verkäufe über Feiertage - Amazon feiert hohe Zahl neuer Primemitglieder

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.673,80 EUR

Das Weihnachtsgeschäft in den USA ersten Indikationen zufolge besser als erwartet gelaufen. Das verhalf auch den Papieren von Amazon an der Nasdaq zu einem weiteren Anstieg auf zeitweise 1.901,40 US-Dollar - die Gewinne wurden alleridngs im weiteren Verlauf nicht gehalten, sodass am Freitag schlussendlich plus 0,06 Prozent bei 1.869,80 US-Dollar an der Kurstafel stehen blieben. Bereits am Vortag waren sie um 4,5 Prozent hochgesprungen, nachdem der Internet-Händler das diesjährige Weihnachtsgeschäft als rekordbrechend bezeichnet hatte.

"In dieser Urlaubssaison hat sich die Anzahl der Artikel, die mit Prime Free One-Day und Prime Free Same-Day Delivery geliefert wurden, im Vergleich zum gleichen Zeitraum der letzten Urlaubssaison fast vervierfacht, was diesen Urlaub zu Amazons bisher schnellsten Feiertagen macht", teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Statement mit. Außerdem hätten unter anderem fünf Millionen neue Kunden weltweit die Prime Mitgliedschaft - als Test oder direkt als Bezahlmitgliedschaft - "in nur einer Woche" während der Feiertage begonnen. Das seien so viel wie nie zuvor, verlautet der E-Commerce-Riese

