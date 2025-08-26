DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.159 -0,9%Nas21.213 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,11 +1,4%Gold3.526 +1,4%
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verliert am Abend

02.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 81,52 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
69,58 EUR 0,28 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 81,52 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,48 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 81,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.025.492 Wells Fargo-Aktien.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,06 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 50,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,38 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

