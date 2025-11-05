DAX24.078 +0,5%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.305 +2,0%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 87,09 USD.

Die Wells Fargo-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 87,09 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,61 USD. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 85,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,19 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 450.301 Aktien.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 1,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 49,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 USD, nach 1,42 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 31,66 Mrd. USD, gegenüber 31,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 14.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

