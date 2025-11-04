Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 87,18 USD.

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 87,18 USD abwärts. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,94 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.110.761 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,49 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 58,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 32,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,66 Mrd. USD – eine Minderung von 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,80 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

