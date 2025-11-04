DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend auf rotem Terrain

04.11.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 87,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
76,69 EUR 0,67 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 87,18 USD abwärts. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,94 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.110.761 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 88,49 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 1,48 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 58,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 32,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,66 Mrd. USD – eine Minderung von 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,80 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen