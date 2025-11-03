Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 86,88 USD.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 86,88 USD. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 86,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 424.061 Wells Fargo-Aktien.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 87,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,15 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 48,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 14.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,31 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken