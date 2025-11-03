Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 87,36 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 87,36 USD zu. Bei 87,88 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,14 USD. Bisher wurden heute 2.248.279 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,88 USD erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 33,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Am 14.10.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,31 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

