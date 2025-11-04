Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Wells Fargo im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 87,23 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Wells Fargo-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,23 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,26 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 394.998 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 87,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,03 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 31,66 Mrd. USD, gegenüber 31,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken