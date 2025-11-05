Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 87,90 USD.
Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 20:08 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 88,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.268.108 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,49 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 0,67 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Mit Abgaben von 33,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Wells Fargo-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 31,66 Mrd. USD gegenüber 31,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,32 USD je Aktie.
"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot
Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.
