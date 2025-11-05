Deutsche Bank-Aktie: Aufsichtsratschef Wynaendts soll weitere Amtszeit erhalten
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat seinen Vorsitzenden Alexander Wynaendts einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit nominiert.
Werte in diesem Artikel
Er werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen, teilte die Deutsche Bank mit. Der entsprechende Wahlvorschlag werde wie üblich mit Einberufung der HV im Frühjahr 2026 unterbreitet.
Wynaendts leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus.
Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Wynaendts von 2008 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon NV.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Bank News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen