Wells Fargo im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Nachmittag ausgebremst

12.09.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 81,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 81,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,80 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 81,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 196.810 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 84,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (50,23 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 61,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Am 15.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 14.10.2026 dürfte Wells Fargo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

