Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 81,84 USD zu.

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 81,84 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,60 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 868.642 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 28,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 30,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 15.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

