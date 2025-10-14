Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo steigt am Abend stark

Aktienentwicklung

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 85,54 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,4 Prozent auf 85,54 USD nach oben. Bei 86,06 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 82,60 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 2.866.248 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 86,65 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 31,70 Prozent wieder erreichen.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,42 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD im Vergleich zu 31,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 präsentieren. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

