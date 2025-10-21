Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Wells Fargo

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 87,06 USD zu.

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 87,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,31 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,05 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 471.554 Stück gehandelt.

Bei 87,46 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 0,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent gesteigert.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,31 USD je Wells Fargo-Aktie.

