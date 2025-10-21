DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.977 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,39 +0,7%Gold4.104 -5,8%
Aktie im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verbilligt sich am Abend

21.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verbilligt sich am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 85,46 USD.

Wells Fargo & Co.
73,71 EUR 0,59 EUR 0,81%
Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 85,46 USD abwärts. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,25 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.116.411 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,46 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 31,64 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

