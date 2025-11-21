DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.317 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Aktie im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit Abschlägen

21.11.25 16:08 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 81,73 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 81,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,06 USD. Bei 82,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 721.239 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 7,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 28,52 Prozent Luft nach unten.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,66 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 14.01.2027.

Redaktion finanzen.net

