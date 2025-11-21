DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.414 +1,5%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.089 +0,3%
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zeigt sich am Freitagabend fester

21.11.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zeigt sich am Freitagabend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 82,87 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 82,87 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,62 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.522.539 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,95 Prozent. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 31,66 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

