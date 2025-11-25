Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Nachmittag nach

Wells Fargo im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 84,08 USD.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 84,08 USD. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,76 USD. Bisher wurden via New York 232.346 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 88,63 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 5,41 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 58,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 30,52 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD.

Am 14.10.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

