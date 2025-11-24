Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Montagabend an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,82 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 83,82 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 83,87 USD. Bei 83,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 980.386 Wells Fargo-Aktien.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD an. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 5,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.10.2025. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 31,66 Mrd. USD, gegenüber 31,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

