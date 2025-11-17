WW International Aktie News: WW International am Montagabend mit kräftigen Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,0 Prozent auf 25,51 USD.

Die WW International-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 25,51 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,16 USD nach. Bei 27,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.224 WW International-Aktien umgesetzt.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 192,89 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 172,09 Mio. USD.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

